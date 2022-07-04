Москва, , 11:20 — REGNUM Рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) сообщил о том, что его выписали из больницы. Он написал пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Егор Крид Black-star.ru

«Я выписался, со мной все ок! Спасибо всем, кто волновался и переживал за меня», — поблагодарил поклонников Крид. Однако он не уточнил, что именно стало причиной его обращения в клинику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля 2022 года Егор Крид рассказал, что ему пришлось обратиться за помощью к медикам из-за плохого самочувствия. По словам музыканта, ему стало плохо ещё утром 1 июля.

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