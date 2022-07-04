Кито, 4 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Суд провинции Котопаси сегодня рассмотрит дело Леонидаса Исы, президента Конфедерации коренных народов Эквадора, обвиняемого в параличе работы ряда служб во время недавних антиправительственных протестов. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора

Защита Исы отметила, что полицейские в ходе задержания не предъявили ордер на арест и отказались сообщить ему о причинах ареста. Иса также отметил, что его перевезли в Кито без предоставления информации и в автомобиле с неизвестными номерами.

Перед зданием суда параллельно заседанию состоится митинг представителей коренных общин Котопаси в поддержку лидера организации.