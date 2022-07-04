Стокгольм, , 11:22 — REGNUM Вечером 3 июля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») встретились лицом к лицу во время 15-минутных дебатов, чтобы обсудить насущные проблемы страны, когда до парламентских выборов осталось менее 100 дней. Об сообщил телеканал SVT.

Швеция

Первой темой дебатов стала школа. Ранее в тот же день Андерссон выступила за прекращение получения прибыли в частных школах.

«Это прекрасно, когда Социал-демократы наконец-то по-честному разговаривают с родителями, чьи школы теперь будут закрыты. И мы знаем, что 26 из 28 худших школ страны являются муниципальными общеобразовательными учреждениями», — заявил Кристерссон.

«Мы никогда не уйдем от проблем в шведских школах, если не доберемся до сути, а именно до того, что школы разбазаривают наши налоговые деньги», — парировала Андерссон.

Дальше дебаты сосредоточились на привычном политическом вопросе со времен Французской революции — конфликте между левыми и правыми. В ходе полемики Кристерссон назвал кабинет министров во главе с Андерссон «правительством социальных подачек», которое не принимает мер, чтобы побудить жителей страны выйти на рынок труда и отказаться от социальных выплат.