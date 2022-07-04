Москва, 4 июля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. К сентябрю-октябрю 2022 года курс доллара в РФ пойдет вверх — примерно к 70 рублей за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Рестрикции укрепляют рубль. Население не ездит в долларовые страны и вообще никуда за границу. Убрали бюджетное правило. Теперь валюта не абсорбируется, а попадает в экономику. Долларов много, а рублей мало. Импорт упал, доллар не нужен. И я думаю, что он пойдет вверх, — сказал Остапкович. — Идеальный вариант, который бы устроил и население, и экономических агентов, и бюджет, — это где-то 75-80 рублей за доллар. Для ЦБ РФ добиться такого курса — это очень сложная задача. К сентябрю-октябрю курс доллара пойдет вверх и куда-то в район 70 рублей за доллар».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович сделал прогноз о том, долго ли продлится период сильного рубля.