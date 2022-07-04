Омск, 4 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Омской области при пожаре в бытовке погибли двое мужчин. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 июля в следственном управлении СКР по региону.

Оmsk. sledcom.ru Сгоревшая бытовка в Омской области

Пожар произошёл днём 2 июля в селе Ребровка. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, задымление заметили соседи. Они вызвали пожарных. Во время тушения в бытовке были обнаружены тела двоих братьев — 1976 года рождения и 1966 года рождения. По имеющейся информации, в бытовку их пустил временно пожить хозяин строения.

Незадолго до возгорания мужчины могли распивать спиртное. Возможная причина пожара — неисправность электропроводки. Следствие рассматривает и другую причину — неосторожное обращение с источником открытого огня (непотушенной сигаретой). Предварительная причина смерти братьев – острое отравление продуктами горения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Тувы Кызыле по факту крупного пожара в складских помещениях организована прокурорская проверка.

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