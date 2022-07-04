Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Правительство Казахстана приветствует шаги властей Узбекистана по нормализации ситуации в Каракалпакии. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского правительства.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«Узбекистан — братское государство, надежный союзник и стратегический партнер Казахстана. Поэтому в Казахстане с обеспокоенностью восприняли события в соседней дружественной стране», — говорится в заявлении.

В правительства отметили, что придерживаются договоров с Узбекистаном о союзнических отношениях и стратегическом партнёрстве. Нур-Султан пожелал мира и спокойствия соседней республике.

Напомним, 1 и 2 июля в Нукусе, столице входящей в Узбекистан Республики Каракалпакии, произошли беспорядки после объявления о конституционной реформе. В МВД Узбекистана заявили, что это было из-за непонимания населением сути реформ. В ходе беспорядков пострадали 243 человека, есть серьёзно раненые.

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