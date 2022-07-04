Париж, 4 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Французский гигант по производству электрооборудования и промышленной автоматизации Schneider Electric подписал соглашение, которое предусматривает окончание деятельности в России, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Компания имеет около 2% оборота в России и 3500 сотрудников на трех завода. Группа также объявила о приостановке инвестиций и заказов на поставки в Россию и Белоруссию.

Как сообщало ИА REGNUM, на курортах в Европе из-за антироссийских санкций наблюдается кризис из-за нехватки российских туристов — потери исчисляются миллионами евро, а некоторые территории и вовсе оказались в бедственном положении.

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