Екатеринбург, 4 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Прототип электрического мотоцикла Aurus Merlon представлен на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

В материалах НАМИ говорится, что мотоцикл имеет завершённый дизайн. Сейчас опытная партия проходит испытания.

До 100 км/ч мотоцикл может разогнаться за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч, запас хода — 200 километров.

Также в материалах поясняется название транспортного средства: Мерлон — это зубец Кремлёвской стены.