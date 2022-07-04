Москва, , 11:17 — REGNUM Маловероятно, что нынешний высокий курс рубля продлится долгое время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Всегда пугает, когда какая-то валюта оказывается сильной. Вот эти «прыжки» — в два раза вверх до 120 рублей, а потом в два или три раза вниз — это совершенно не свидетельство силы валюты, — сказал Остапкович. — Для предпринимателя главное — это консервативное состояние национальной валюты. От этого он делает свой бизнес-план. Ведь он зависит и от поставщиков, и от покупателей. А когда валюта совершает прыжки то вверх, то вниз, то ты не знаешь, какой будет бизнес план и как отреагируют поставщики и покупатели. Я не думаю, что нынешний курс рубля сохранится надолго. Уже пошла риторика со стороны первых лиц по поводу укрепления доллара. Потому что сильный рубль бьет по бюджету. У нас экспортеры больше половины доходов в бюджет приносят. А если рубль укрепляется, то значит, падают взносы в бюджет, падает налогооблагаемая база».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров заявил, что предпосылок для ослабления курса рубля пока не просматривается.

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