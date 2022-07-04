Ярославль, 4 июля, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Общая сумма долгов принадлежащих мэрии Ярославля транспортных предприятий «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранс» на конец 2021 года составила 979,2 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт о финансово-хозяйственной деятельности предприятий муниципального сектора за 2021 год.

City-yaroslavl.ru Трамваи в Ярославле

Наиболее внушительные долги у «ПАТП-1». Общая сумма обязательств составила на конец года 616,9 млн. Основная часть долга — лизинг новых автобусов и задолженность по налогам. Долги превысили половину годовых доходов предприятия (1 млрд 171,7 млн руб).

«Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 составила 154,7 млн руб. (увеличилась с начала года в 19,5 раза), в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные фонды — 93,1 млн руб., по лизинговым платежам — 61,6 млн руб. Рост просроченной кредиторской задолженности произошел по причине нехватки оборотных средств, в том числе из-за увеличения налоговой нагрузки в 2021 году в связи с предоставлением в 2020 году отсрочки по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, срок погашения которых наступил в 2021 году», — говорится в отчёте.

Чуть лучше ситуация у «Яргорэлектротранса». Общая сумма всех обязательств на 31 декабря составила 362,3 млн руб (годовые доходы — 876,7 млн руб). У предприятия также есть долги по налогам.

Формально оба предприятия получили прибыль (40,6 млн у «ЯрГЭТ» и 19,3 млн у «ПАТП-1»). Однако в отчёте мэрии платежеспособность обоих предприятий названа «критической», их деятельность признана «неэффективной».

Судя по всему, стоит ожидать неких решений, связанных с дальнейшей судьбой предприятий. Об этом говорят и увольнение директора «ПАТП-1» и «ЯрГЭТа», а также передачу полномочий по транспортному обслуживанию на уровень региона.