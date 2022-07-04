Калуга, 4 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Из Калужской области жителям Луганской и Донецкой Народных Республик и российским военнослужащим — участникам специальной военной операции было доставлено более 585 тонн гуманитарной помощи. Для эвакуированных граждан Донбасса, находящихся в пунктах временного размещения на территории региона, собрано более 80 тонн гуманитарной помощи. Об этом 4 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Калужской области

Калужская область в числе других регионов России с февраля 2022 года принимает эвакуированное гражданское население ДНР, ЛНР и Украины С целью координации данной работы в регионе создан оперативный штаб, определены 16 пунктов временного размещения граждан (ПВР). В настоящее время задействованы девять из них. В ПВР проживают 1125 человек, из которых 397 — несовершеннолетние. Всем прибывшим оказывается консультационная помощь, содействие в медицинском освидетельствовании, постановке на миграционный учёт, получении разрешительных документов, лекарств и единовременной материальной помощи. В регионе действует 25 консультационных пунктов.

Органами службы занятости населения определен перечень предприятий и организаций, в которых возможно трудоустройство прибывших граждан. 158 работодателей области выразили готовность принять на работу более 1,5 тыс. человек. При этом более 400 рабочих мест — с предоставлением жилья. За детьми дошкольного возраста, проживающими в пунктах временного размещения, обеспечен уход и присмотр в режиме групп кратковременного пребывания. Для школьников — обучение в близлежащих общеобразовательных организациях (65 человек посещают детские сады, 323 человека — школы). Также продолжают обучение граждане, желающие получить среднее профессиональное или высшее образование. Для детей доступно и дополнительное образование, в том числе, занятия творчеством и спортом.

Калужская область шефствует над городом Первомайск Луганской Народной Республики. Регион на период летней оздоровительной кампании примет на отдых и оздоровление 480 детей в возрасте от 7 до 17 лет из Луганской Народной Республики в спортивно-оздоровительном центре «Дружба» в городе Малоярославец.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 марта 2022 года из России на Украину и в республики Донбасс доставлено 38 985,1 тонны гуманитарных грузов, проведено 1249 гуманитарных акций.