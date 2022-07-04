Копенгаген, , 11:21 — REGNUM Число жертв недавнего нападения на торговый центр в Копенгагене увеличилось до трех человек. Об этом сообщил телеканал SVT.

Датская полиция Hans Jørgensen, nathue.dk

Среди погибших числятся 47-летний мужчина, 17-летний подросток и 17-летняя девушка. Все трое являлись гражданами Дании.

Кроме того, четыре человека получили серьезные ранения, в том числе двое шведов. По информации полиции Копенгагена, речь идет о 50-летнем мужчине и 16-летней девушке. Граждане Швеции серьезно ранены и находятся сейчас в больнице.

Несколько человек получили легкие ранения при попытке выбраться из торгового центра, подчеркивают в полиции.

Подозреваемый 22-летний юноша уже задержан. При задержании у него обнаружили автомат и холодное оружие.

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