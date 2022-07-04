Оренбург, , 11:17 — REGNUM В Оренбургской области завершилось расследование уголовного дела о распространении детской порнографии, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Фигурантом является 42-летний житель Медногорска. Ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление. Выйдя на свободу, мужчина продолжил незаконную деятельность.

Оренбуржец распространял порнографические материалы, в том числе с изображением детей, на площадках соцсети. Дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.