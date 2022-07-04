Стокгольм, 4 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Швеция все еще ждет разъяснительной информации от Турции после заявлений президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о некоем списке из 73 «террористов», которых якобы согласился выслать Стокгольм. Об этом 3 июля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила в эфире радиостанции SverigesRadio.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

«Насколько знаю, в последний раз я слышала, что никакого-такого списка мы еще не получали», — сказала премьер-министр страны.

В то же время журналисты отмечают, что премьер-министр Швеции не ответила на вопрос ведущего о том, сколько имён должно быть. Вместо этого она подчеркнула, что соглашение не является юридически обязывающим соглашением.

«В этой ситуации применяет именно определение Швеции в отношении того, что такое терроризм», — заявила Магдалена Андерссон.