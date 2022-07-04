Буэнос-Айрес, 4 июля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Aerolíneas Argentinas возобновляет сегодня полеты на Кубу после шестилетнего перерыва. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

По словам президента компании Пабло Сериани, рейсы между Буэнос-Айресом и Гаваной будут выполняться три раза в неделю, поскольку этот маршрут пользуется большим спросом у туристических агентств и операторов, как в этой стране, так и в различных частях региона.

В беседе с Prensa Latina Джанет Айала, советник по туризму на Кубу в Аргентине, сказала, что этот маршрут пользуется большим спросом на рынке, поскольку основным ограничением для роста числа путешественников является воздушное сообщение.