Челябинск, , 11:22 — REGNUM Челябинск и Екатеринбург свяжет дизель-поезд «Орлан». Об этом сообщает 4 июля пресс-служба южноуральского правительства.

Дизель-поезд «Орлан» (сс) А. В. Белов

Состав будет состоять из трёх вагонов. Они оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха, а также универсальными санитарными комплексами и подъёмным механизмом для перевозки людей в креслах-колясках. Максимальная скорость поезда составит 120 км/ч.

Челябинский губернатор Алексей Текслер напомнил и о том, что в августе завершится реконструкция участка трассы М-5. В итоге у жителей обоих регионов появится полный набор возможностей перемещаться между Челябинском и Екатеринбургом.

«Таким образом, постепенно создаётся уральская агломерация, комфортная для наших жителей», — добавил чиновник.