Лондон, , 11:15 — REGNUM Западные страны попали в ловушку, известную как «Уловка-22», на фоне роста цен на энергоносители и инфляции. Об этом заявил профессор операционного менеджмента и замдиректора британской бизнес-школы Keele Самир Дани, пишет Express.

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По его словам, инфляция в западных странах вызывает «всевозможные эффекты домино в цепочке поставок продовольствия» и это является ключевым моментом, поскольку еда является главным товаром.

При этом, уточнил эксперт, энергия стала ключевым фактором для решения проблем в мире, тогда как снижение цен на энергоносители может быть в значительной степени несовместимо с целями по борьбе с изменением климата.

Все это приводит к возникновению так называемой ситуации «Уловка-22», когда цены необходимо снижать, но также необходимо достичь результатов в области климата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что потребители в Германии будут шокированы предстоящим повышением цен на газ.

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