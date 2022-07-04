Москва, , 11:14 — REGNUM В 2023 году НИЦ «Курчатовский институт» запустит установку «Тандем», с помощью которой можно будет создавать новые материалы, необходимые в отечественных машиностроении, энергетике и медицине. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба института.

НИЦ «Курчатовский институт» Nrcki.ru

Отмечается, что эта разработка будет частью стенда совмещенных импульсных плазменных и пучковых технологий Курчатовского института и добавляется, что она увеличит возможности ученых при проведении НИОКР, направленных на разработку новых материалов.

Также указывается, что с помощью «Тандема» исследователи смогут совмещать процесс получения тонких пленок функциональных покрытий различных материалов из плазмы в условиях вакуума и воздействие на них ионных пучков. Полученные в результате этого новые материалы позволят достичь нового качества оборудования и продлить сроки его службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что разработанную в России систему автоматизированного управления бурением успешно внедрила компания «РН-Пурнефтегаз» (входит в добывающий комплекс нефтяной компании «Роснефть»).