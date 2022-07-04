Стокгольм, 4 июля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. 3 июля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила с пресс-конференцией на полях политической недели в Висбю. Свое выступление она начала с рассказа о реформировании школы и представила сразу три предложения. Об этом сообщил телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Как оказалось, впрочем не к удивлению многих, теперь «Социал-демократы» хотят полностью запретить получение прибыли в школах.

«Существующие школы не будут закрываться, мы фокусируемся на фактическом распределении прибыли», — пообещала Андерссон.

По ее словам, вскоре правительство Швеции представит законопроект о закрытии новых религиозных независимых школ.

«Школы должны распространять знания, а не заниматься религиозной идеологической обработкой», — заявила она.