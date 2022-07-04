София, 4 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Софии и консульские службы РФ в других регионах Болгарии продолжат свою работу даже после высылки болгарскими властями 70 сотрудников указанных дипмиссий. Об этом 4 июля со ссылкой на заявление полномочного министра РФ Филиппа Воскресенского сообщает БТА.

Флаги России и Болгарии

«Вопрос о закрытии дипломатических представительств нашей страны в Болгарии находится исключительно в ведении президента России Владимира Путина», — отметил, в частности, он.

При этом Ф. Воскресенский подчеркнул, что действия официальной Софии по выдворению российских дипломатов являются незаконными и безосновательными.

«Никто из высланных лиц не шпионил против Болгарии, мы способствовали развитию цивилизованных отношений между нашими странами», — сказал, в частности, он.

Напомним, 3 июля Болгарию покинули 70 российских дипломатов и технических сотрудников посольства и консульских служб РФ в Софии, Варне и Русе. Они были обвинены в шпионской и подрывной деятельности.