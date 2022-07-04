Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Если в Швеции не провести реформу по сокращению выплаты пособий и при этом не снизить налоги на лиц с более низкими доходами, то граждане так и останутся зависимыми от социальных выплат. Об этом 4 июля в интервью телеканалу SVT заявил лидер партии «Умеренные» Ульф Кристерссон на полях политической недели в Висбю.

Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон Moderaterna.se

«Совершенно очевидно, что когда мы сделаем так, чтобы работать станет выгоднее, и если еще это совместить с изучением шведского языка, то люди придут на рынок труда … Шведскому рынку труда по-прежнему нужны свободные руки. Неразумно, что у нас есть 700 000 рожденных за границей лиц трудоспособного возраста, которые не могут обеспечить себя в Швеции», — заявил лидер оппозиции.

Главная оппозиционная партия также намерена добиваться установления предельной суммы для выплат социальных пособий.

«Социальное пособие или социальные выплаты не так высоки, как некоторые могут подумать, но когда вы их суммируете, очевидно, что их сумма будет превышать ту, которую вы бы могли получить на своей первой работе в Швеции. Это неразумно», — объяснил лидер оппозиции.