Москва, 4 июля, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Для эффективности борьбы с бедностью необходимо в первую очередь оценить реальные масштабы бедности, которые могут в 2−2,5 раза превышать официальные данные. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Бедность нужно считать не по заниженным планкам, а по реальному прожиточному минимуму, который, по расчетам нашей фракции, должен составлять около 35 тыс. рублей. И если отталкиваться от этой отметки, мы получим, что бедных в стране не 20, а все 50 млн, что соответствует данным большинства соцопросов», — отметил Миронов.

Он призвал не маскировать эту цифру статистикой, а принимать масштабные действенные меры.

Среди мер борьбы с бедностью — индексация пенсий с опережением, в том числе работающим пенсионерам, освобождение малоимущих от НДФЛ, введение для них продуктовых банковских карт, запуск программы справедливого базового дохода для семей с детьми.

В июне 2022 года Росстат представил данные за первый квартал 2022-го: число официальных бедных выросло до 20,9 млн человек, рост составил почти 8,5 млн человек.

Таким образом, показатели практически вернулись к той же цифре, что и год назад, до смены методики расчета показателя по «границе бедности» — бедных было 20,8 млн человек.

«Эта история наглядно демонстрирует формальность и манипулятивность политики правительства по борьбе с бедностью», — отметил Миронов.