Копенгаген, , 11:15 — REGNUM Полицейское управление по Копенгагену не считает, что недавняя атака на торговый центр является террористическим актом. Об этом 4 июля на пресс-конференции заявил глава столичной полиции Сёрен Томассен, передает шведские телеканал SVT.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Наша оценка такова, что речь идет о случайных жертвах. Нападение не было мотивировано гендерными мотивами или чем-то еще», — сообщил Томассен.

Подозреваемый 22-летний парень был задержан. На допросе он признался, что находился в торговом центре. В момент задержания он был вооружен автоматом и холодным оружием.

По состоянию на момент публикации данной новости, Полиция Копенгагена подтвердила, что в результате нападения на ТЦ погибли три человека. Еще четыре человека получили ранения.