Лондон, 4 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Разбойников, вступивших против тебя в непримиримую войну, нельзя учить по-джентльменски, нужна долгосрочная линия ослабления и уничтожения Соединённого Королевства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 июля, комментируя высказывания главы МИД Великобритании Элизабет Трасс.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Великобритании

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Как сообщалось ранее, Трасс заявила, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов и передачи их Киеву.

«Англичане — это разбойники, пираты, колонизаторы. Жить, не кормясь за счёт чужого, они не в состоянии. Впрочем, те принадлежащие выходцам из России активы, которые они собираются конфисковать, англичане не считают чужими: это же они, внеся свой вклад в разрушение СССР, помогли этим активам возникнуть за счёт такого же ограбления — приватизации. Мощный Советский Союз англичан сильно ограничивал, но, как я же сказал, его, в том числе и их стараниями, больше нет. Их ограничивали США, но и те в силу своей собственной дури идут под откос. И всё было бы для англичан хорошо, если бы затеянная англосаксонской верхушкой глобализация не захлебнулась. Начался раздел мира на макрорегионы.

В этих обстоятельствах, чтобы продлить своё существование, для английской элиты любые средства хороши. К Европе, в том числе к Восточной Европе и лимитрофам на западной и юго-западной границах России у англичан особого интереса нет; их задача здесь — максимально ослабить и Россию, и своих западноевропейских «союзников»: Германию и Францию. Для своего макрорегиона в части, непосредственно касающейся России, им нужны Средняя Азия, Казахстан, Закавказье. Основное столкновение с ними после Украины у нас будет там.

Разбойников, тем более вступивших против тебя в непримиримую войну, нельзя учить по-джентльменски. Нужна долгосрочная линия ослабления и уничтожения Соединённого Королевства. Для этого хороши все средства, кроме террористических. Мы должны победить англичан на Украине и выдавить их из Казахстана и Узбекистана, — это задача минимум. И, конечно, надо всячески содействовать развалу Соединённого Королевства, поддерживая линию на самоопределение шотландцев и ирландцев Северной Ирландии», — отметил Михаил Демурин.