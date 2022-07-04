Симферополь, 4 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Голод и особо жестокие условия содержания были основными инструментами истребления советских военнопленных в оккупированном Крыму в годы войны. Данные документов и свидетельства жителей Севастополя и городов Крыма привели историки на заседании Верховного суда Крыма 4 июля. Суд продолжил рассмотрение гражданского дела о признании геноцидом массовых убийств крымчан нацистами в 1941–1945 годах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мемориал на месте концлагеря. 2015 Крым. Россия

В открытом заседании суда прозвучали многочисленные свидетельства о зверствах нацистов в отношении советских военнопленных в период оккупации Крыма. В лагерях систематически проводили «отбор» коммунистов и евреев, над которыми издевались, а затем расстреливали.

Однако, как отмечалось, именно голод стал основным инструментом истребления советских людей в нацистском плену. Людей морили голодом, давая картофельную шелуху, баланду или сгнившие рыбные остатки и зачастую вовсе не давая воды. В таких чудовищных условиях содержались и те военнопленные, которые попадали в так называемые лазареты — «врачи» просто наблюдали за тем, чтобы больные не задерживались на койках. Скудное питание, антисанитария, отсутствие даже воды становились причиной вспышек инфекционных заболеваний. Тех военнопленных, которые не могли работать, зачастую расстреливали. Известны факты, когда советских военнопленных использовали для разминировании территории: из лагеря забирали несколько десятков человек, возвращалась лишь малая часть.

Всего, по данным, которые прозвучали на заседании суда, в Крыму было расстреляно и замучено 44 934 советских военнопленных, при этом цифра может быть пересмотрена — но только в сторону увеличения. В Севастополе, по приведённым данным, были убиты не менее 8,8 тысячи военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму проходит рассмотрение иска прокуратуры и признании зверств нацистов в период оккупации полуострова геноцидом советского народа.