Нукус, Узбекистан, 4 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В ходе беспорядков 1 и 2 июля в Нукусе, столице входящей в Узбекистан Республики Каракалпакстан, задержали 516 человек. Об этом 4 июля сообщил пресс-секретарь узбекистанской Национальной гвардии Даврон Джуманиязов.

Bakhadirkaramatdinov Здание парламента Каракалпакии. Нукус

«243 человека получили разные ранения и обратились в больницы, 149 из них получили первую помощь и отпущены домой», — добавил Джуманиязов.

Он сообщил что среди оставшихся в больницах есть тяжело раненные, в том числе правоохранители. Пресс-секретарь отметил, что в отношении задержанных проводятся следственные действия. К некоторым из них применили административные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нукусе 1 июля начались беспорядки. Толпа пыталась захватить органы власти Каракалпакии. По данным МВД, это было вызвано недопониманием по вопросам конституционных реформ, проводимых в Узбекистане. В Каракалпакии ввели чрезвычайное положение.