Нью-Йорк, США, 4 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Мужчина, преследовавший певицу Тейлор Свифт в Нью-Йорке (США), задержан полицией. Об этом 4 июля написал портал Complex.

Jana Zills Тейлор Свифт

Задержанным оказался 35-летний Джошуа Кристиан, который ранее дважды пытался проникнуть в особняки исполнительницы. В настоящий момент мужчине предъявлены обвинения в незаконном проникновении и преследовании.

Напомним, 12 июня 2022 года в СМИ появилась информация о попытках неизвестного проникнуть в дом Тейлор Свифт. Позвонив в домофон, преследователь всячески угрожал артистке.