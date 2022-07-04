Владивосток, , 11:08 — REGNUM Во Владивостоке проводится проверка по факту травмирования 2 июля 9-летей девочки ударом воды во время игры на сухом фонтане на центральной площади города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Сухой фонтан Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Прокуратура даст оценку полноте мер по обеспечению безопасности мест общего пользования, принимаемых органом местного самоуправления и соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних и защиты их прав», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, спустя двое суток умер от полученных травм мальчик, который выпал с 12-го этажа. Врачи сделали всё возможное.