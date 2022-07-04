Уфа, 4 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Шестерых участников организованной преступной группы в возрасте от 26-ти до 51-го года осудили за хищение автомобилей в Уфе. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

В суде было установлено, что в 2020 году житель Башкирии, находясь под стражей в следственном изоляторе, организовал преступную группу для хищения автомобилей, в которую вовлек пятерых граждан.

«Используя мобильный телефон, он координировал деятельность своих сообщников, которые с помощью специального оборудования и приборов похитили две иномарки, общей стоимостью свыше 1,6 млн рублей, а также имущество, находящееся в них на общую сумму 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что на похищенные автомобили фигуранты уголовного дела устанавливали подложные регистрационные знаки и перегоняли их в Самарскую область для продажи.

Сообщается, что подсудимые пытались украсть еще три автотранспортных средства, но не смогли их завести.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые не признали.

В результате суд приговорил их к лишению свободы сроками от четырех до 12-ти лет в колониях общего и строгого режимов.