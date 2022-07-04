Оренбург, 4 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области подвели итоги основного периода Единого государственного экзамена. Стобалльниками стали 95 выпускников, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Семь человек получили по 100 баллов по двум предметам. Мультибалльники отмечены в лицее № 5, гимназии № 5, гимназии № 2 Оренбурга, а также в лицее № 1 Новотроицка, школе № 4 Орска.

Напомним, 2 июля закончились резервные дни ЕГЭ. Окончательные итоги экзаменационной кампании подведут не ранее 15 июля.