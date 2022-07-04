Париж, , 11:09 — REGNUM Столкнувшись с ростом цен на топливо, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил ввести новую компенсацию на топливо для всех тех, кто обязан использовать автомобиль для поездки на работу, сообщает France Inter.

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«Правительство Франции работает над более щедрой компенсацией для всех тех, кто вынужден брать свой автомобиль, чтобы ездить на работу, независимо от того, являются ли они наемными работниками или учатся», — заявил Брюно Ле Мэр.

Компенсация, предназначенная для тех, кто «проезжает на машине более 12 000 км в год».

С 1 апреля на заправках для всех автомобилистов действует скидка в размере 18 центов за литр топлива, чтобы смягчить последствия резкого роста цен на нефть. Министр экономики предложил продлить эту помощь до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, Брюно Ле Мэр останется министром экономики и финансов Франции.

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