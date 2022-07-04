Ташкент, 4 июля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В ходе беспорядков в Нукусе 1–2 июля погибли 18 человек, сообщил 4 июля прокурор отдела генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

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По его словам, в результате полученных в ходе беспорядков в столице Каракалпакстана травм скончались 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нацгвардии Узбекистана назвали количество пострадавших в ходе беспорядков. Травмы получили 243 человека, 94 из них попали в больницу.