Москва, 4 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Разработанную в России систему автоматизированного управления бурением успешно внедрила компания «РН-Пурнефтегаз» (входит в добывающий комплекс нефтяной компании «Роснефть»). Об этом 30 июня сообщила пресс-служба Роснефти.

Нефтяные вышки

Уточняется, что новая разработка позволила сократить время механического бурения скважин в среднем на 11,7 час/скв и потому средний экономический эффект при бурении одной скважины составит около 1,7 млн рублей.

Также указывается, что автоматизированная система интеллектуального бурения при выполнении буровых работ работает по принципу автопилота, исходя из исходных параметров, она самостоятельно вносит корректировки в управление технологическим процессом бурения.

При этом ключевым преимуществом этой системы является безопасность, и она при достижении критических значений система самостоятельно останавливает работу, сообщая об этом буровому мастеру с помощью светозвуковой сигнализации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что производство стрелочных электроприводов собственной разработки начал «Термотрон-Завод» из Брянска.