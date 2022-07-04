Екатеринбург, 4 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Реконструкция участка федеральной трассы Екатеринбург — Челябинск завершится в августе. Об этом в кулуарах выставки «Иннопром» заявил 4 июля челябинский губернатор Алексей Текслер.

Rosavtodor.ru М-5 Урал

В результате проведённых работ трассу М-5 расширят до четырёх полос. Кроме того, встречные потоки будут разделены на всём протяжении трассы.

Отметим, работы на последнем двухполосном участке М-5 начались в 2020 году. Его протяжённость превышает 40 км: