Донецк, , 11:03 — REGNUM Столица Донецкой Народной Республики вновь стала мишенью для обстрелов со стороны украинских боевиков. Как сообщили 4 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь вёлся со стороны населённых пунктов Авдеевка и Пески.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:10 […] Донецк (Кировский и Куйбышевский районы), 10:25 — город Донецк (Киевский район)», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Всего по городу было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град» и восемь снарядов калибра 152 мм.

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Кроме того, украинские боевики произвели обстрел населённого пункта Новобахмутовка, по которому было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 июля ВСУ уже обстреливали населённый пункт Новобахмутовка. Украинские силовики ударили по населённому пункту 20 ракетами из БМ-21 «Град».