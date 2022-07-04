Москва, 4 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан может занять должность советника в Союзе конькобежцев России. Об этом 4 июля сообщил глава организации Николай Гуляев.

Cismsochi2017.ru Шорт-трек

«Возможны варианты, но для этого нам нужно просто поговорить. У нас довольно неплохой контакт. Не хочу забегать вперед, но такие мысли есть», — сказал Гуляев.

Он добавил, что сейчас Ан находится не в России, но в Союзе конькобежцев были бы рады организовать вместе с ним мероприятия по популяризации шорт-трека.

Напомним, Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом. На Олимпийских играх в Сочи он выступал за сборную России и завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. Сейчас он тренирует сборную Китая по шорт-треку.