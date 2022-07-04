Ярославль, 4 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Принадлежащие мэрии Ярославля предприятия в 2021 году полчили прибыль, тогда как годом ранее имели убыток. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчёт мэрии о финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год.

Urosario.edu.co Бюджет

Всего в 2021 году в городе работали 18 организаций муниципального сектора. Их совокупные доходы составили 5 млрд 105 млн, что на 1,8 процента выше плановых показателей.

Совокупные расходы составили 4 млрд 981 млн, что также выше плановых показателей — на 5,4 процента. Таким образом чистая прибыль городских предприятий за 2021 год составила 106,3 млн рублей. В 2020 году предприятия получили убыток в 298,8 млн.

Из 18 организаций с прибылью за год отработали 13 — АО «Ярославльлифт» (1,6 миллиона рублей), АО «Ярославские ЭнергоСистемы» (2,6 миллиона рублей), АО «Яргортеплоэнерго» (2,1 миллиона рублей), МКП «Ремонт и обслуживание гидросистем» (0,9 миллиона рублей), АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» (0,9 миллиона рублей), АО «ПАТП-1 г. Ярославля» (19,3 миллионов рублей) АО «Яргорэлектротранс» (40,6 миллионов рублей), АО «Ярославльзаказчик» (1,4 миллионов рублей), АО «Центр» (60,4 миллионов рублей), АО «Вознесенский» (3,1 миллиона рублей), МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» (10,4 миллионов рублей), МУП «Ярмарки Дзержинского района» (0,3 миллиона рублей), МКП «Редакция газеты «Городские новости» (2,1 миллиона рублей).

Убыток получили АО «Горстройзаказчик» (13,8 миллионов рублей), АО «Волна» (12,5 миллионов рублей), МУП «Городское спецавтохозяйство» (11,4 миллионов рублей), МУП ГПТ «Яргортранс» (0,9 миллиона рублей), МУП «Ярославское предприятие по геодезии и землеустройству» (0,8 миллиона рублей).

Таким образом общая сумма прибыли составила 145,7 млн рублей, а убытков — 39,4 млн рублей.