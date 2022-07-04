Нальчик, , 11:01 — REGNUM В Кабардино-Балкарии турпоток в период с 1 мая по 30 июня 2022 года вырос на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Больше всего курорты республики привлекали туристов из Москвы, Ставрополя, Владикавказа и Краснодара, говорится в исследовании оператора сотовой связи МТС.

Эльбрус Lev Kalmykov

Четверть туристов прибыла на отдых из Владикавказа и Ставрополя. В большинстве своем они проводили на курортах Кабардино-Балкарии до трех дней. Около 50% гостей составляли туристы в возрасте от 25 до 44 лет. Чаще всего они использовали для путешествия собственные автомобили.

«Несмотря на то, что туристический бум в Кабардино-Балкарии приходится на зиму, все больше гостей выбирают республику и для летнего отдыха. И это не случайно, ведь природа нашего края удивительна и как нельзя лучше подходит для так называемого экоотдыха, набирающего популярность», — приводит слова директора филиала МТС в Кабардино-Балкарии Эльдара Залиханова пресс-служба минтуризма республики.

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