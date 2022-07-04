Хвалынский район, Саратовская область, , 11:07 — REGNUM В Саратовской области по факту разлива нефтепродуктов в охранной зоне национального парка «Хвалынский» проводится проверка. По информации региональной прокуратуры инцидент произошел утром 2 июля.

В Саратовской области опрокинулась автоцистерна с нефтепродуктами t. me/sarprok

Установлено, что в 06:50 (местное время) водитель автоцистерны, принадлежащей самарской компании, из-за мокрого покрытия не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии произошел разлив 3 тонн нефтепродуктов в почву.

На месте происшествия отобраны пробы грунта. Ведется оценка нанесенного ущерба.

Прокуратурой выписано предписание об устранении допущенного разлива нефтяных продуктов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области нефтяную компанию привлекли к административной ответственности за уничтожение плодородного слоя почвы из-за разлива нефтепродуктов.

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