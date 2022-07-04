Оренбург, 4 июля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Заведующий кафедрой педагогики и социологии Оренбургского государственного педагогического университета, доктор педагогических наук, профессор Артур Аллагулов работал в зоне специальной военной операции в составе агитбригады сообщили 4 июля в пресс-службе правительства Оренбуржья.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия России

Стоит отметить, агитбригада была сформирована по инициативе администрации президента России и Министерства обороны РФ. Оренбургский педагог ранее вошел в ТОП-50 лучших лекторов страны по линии Российского общества «Знание».

С 28 июня по 1 июля Артур Аллагулов участвовал в организации культурно-досуговых мероприятий для личного состава Вооружённых сил России в полевых условиях в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик. На встречах с личным составом лектор говорил о проблемах международной обстановки; об историческом единстве русских и украинцев, о геополитических приоритетах России и патриотическом воспитании подрастающего поколения. Военнослужащие подчеркнули необходимость усиления воспитательной работы с молодежью, чтобы она качественно вышла на новый уровень.

«На различных этапах истории России патриотизм был одним из факторов, обеспечивающих жизнеспособность общества и государства. Общественное сознание россиян всегда связывало патриотизм с защитой Отечества-святыни, готовностью пожертвовать всем ради нее. Решение этой важной задачи возможно только в условиях консолидации всего общества. Для меня большая честь поддержать словом и делом наших бойцов, героически выполняющих свои задачи. Главный вывод, который был сделан — народ и армия едины!», — подчеркнул Аллагулов.