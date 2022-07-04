Екатеринбург, 4 июля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Директор института физкультуры Уральского федерального университета продолжит находиться в СИЗО. Такое постановление вынес Свердловский областной суд, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Суд согласился с постановлением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Глава института останется под стражей до 8 августа 2022 года.

Отметим, главу института спорта УрФУ задержали 15 июня. Ему вменяют мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере.