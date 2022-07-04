Санкт-Петербург, 4 июля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге появились новая смотровая площадка. Она открылась во Владимирском соборе. Об этом сообщили в официальном городском туристическом портале Visit-Petersburg.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Санкт-Петербург

Приход собора Владимирской иконы Божией Матери сделал доступной смотровую площадку на вершине колокольни. Эта локация является одной из самых высоких в городе, её высота составляет 41 м (для сравнения: высота колоннады Исаакиевского собора — 43 м). Посетители смогут увидеть город с высоты. Им откроется вид на другие соборы, а также городские проспекты и дома.

Доступ к площадке будет организован лишь в отдельные дни: в среду, пятницу и воскресенье. Подняться можно будет в 13:00 и в 15:00. Кроме вида на Северную столицу посетители смогут увидеть экспозицию собора, которая посвящена его истории.

Подъём на площадку обойдётся жителям и гостям города в 200 рублей. Доступ можно получить в качестве пожертвования в свечной лавке. Отправлять посетителей будут по предварительной записи, это можно сделать в группе площадке в социальной сети «ВКонтакте» и по номеру телефона +7 (812) 312-19-38.