Москва, 4 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Церемония прощания с художником-мультипликатором Леонидом Шварцманом состоятся 5 июля, сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

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«Прощание с Леонидом Ароновичем Шварцманом пройдет завтра в Доме кино, после состоится погребение в селе Заречье Киржачского района», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

После Леонида Шварцмана похоронят во Владимирской области.

Художник мультипликационного кино Леонид Шварцман умер 2 июля 2022 года в возрасте 101 года. Он является одним из создателей образа Чебурашки, в качестве художника-постановщика работал над мультфильмами «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Дядя Стёпа», «38 попугаев» и другими известными проектами «Союзмультфильма».

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