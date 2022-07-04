Манчестер, Великобритания, 4 июля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не планирует продавать португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом 4 июля сообщает Sky Sports.

(сс) Oleg Dubyna Криштиану Роналду

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Роналду несмотря на его желание покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Роналду решил покинуть клуб уже нынешним летом и просил агента подобрать ему новую команду. Но в «Манчестер Юнайтед» не разделяют мнение игрока и не планируют продавать его.

Напомним, летом 2021 года Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед». Его контрактное с клубом рассчитан до 2023 года. В сезоне 2021/22 он сыграл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал три голевые передачи.