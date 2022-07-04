Уфа, , 10:57 — REGNUM Заместителя главы администрации Мелеузовского района Башкирии по строительству, ЖКХ и инфраструктуре заподозрили в получение взятки в крупном размере. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что летом 2021 года администрация района и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и восстановлению проезда автотрассы Давлеткулово — Сухаревка в Мелеузовском районе.

«Заместитель главы администрации, являясь уполномоченным лицом по приемке выполненных работ, потребовал от супруга индивидуального предпринимателя, который фактически осуществлял ремонтные работы, взятку в размере 200 тысяч рублей за оказание содействия в беспрепятственной приемке выполненных работ и обеспечения своевременной оплаты по контракту», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что, опасаясь негативных последствий, мужчина согласился и по указанию подозреваемого купил для его частного дома окна на сумму 200 тысяч рублей.

Сообщается, что ранее подозреваемому было предъявлено обвинение в получении взятки в размере двух млн рублей за беспрепятственную приемку новых квартир для детей-сирот. При расследовании дела был выявлен новый эпизод получения взятки.

«Преступления были выявлены в ходе совместной работы следователей регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД по Башкирии и Управления ФСБ России по Башкирии», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сейчас обвиняемый находится под стражей, расследование дела продолжается.