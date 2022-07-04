Ереван, , 10:54 — REGNUM Депутат национального собрания (парламента) Армении от оппозиционной фракции «Армения» Артур Казинян решил отказаться от депутатского мандата. Об этом он сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Артур Казинян Личная соцстраничка А.Казиняна

«Я не хочу сейчас говорить о причинах: они носят исключительно политический и тактический характер. Пока могу лишь сказать, что я больше не представляю свою дальнейшую работу в таком национальном собрании с по любой повестке дня», — заявил Казинян.

По его словам, он не может отказываться от работы в парламенте и сохранять статус депутата, считает это «нечестным».

Напомним, оппозиционные партии в Армении более двух месяцев проводят акции протеста, требуя отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Его обвиняют в планах сдать Нагорный Карабах под контроль Баку. С 3 мая оппозиционные депутаты не ходят на заседания парламента, заявив, что придут, когда будет обсуждаться их повестка.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Армении отстранил от должностей двух лидеров оппозиции