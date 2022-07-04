Москва, , 10:52 — REGNUM После провальной попытки жителей Чебоксар остановить жилищную застройку рядом с мемориальным комплексом «Победа» в Чебоксарах протестной площадкой стала Москва. У здания Госдумы прошёл пикет против многоэтажек возле Вечного огня, а пикетчиком стал лидер чувашских коммунистов, депутат Госсовета Чувашии Александр Андреев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Андреев у здания Госдумы в Москве http://kprf121.ru/

Жилищная «оккупация» в Чебоксарах добирается до святого во всех смыслах места — мемориального комплекса «Победа» с Вечным огнём, участок рядом с которым отдан под «комплексную застройку». Максимальная площадь жилого фонда оценивается в 54 тыс. кв. метров, этажность — «до 25 этажей». Данная территория находится в федеральной собственности.

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Александр Андреев обращает внимание на то, что застройка высотными домами возле парка «Победа» планируется в то время, когда в стране с учётом спецоперации на Украине обретают особую актуальность вопросы сохранения памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Депутат отметил, что на публичных слушаниях многие чебоксарцы высказались против застройки.

«Новые дома, безусловно, обезобразят весь парк, весь облик, пространство рядом с ним. Мы должны остановить это кощунство, остановить застройку территории, прилегающей к парку. В своё время мы не смогли остановить застройку «Замамья», Залива… И что сейчас видим? Архитектурный облик безвозвратно изменён, застройщики построили свои дома, получили сверхприбыли. И уже ничего нельзя изменить… Наша задача — совместными усилиями предотвратить очередную ошибку наших чиновников, которые идут на поводу у бизнеса», — считает Александр Андреев.

Он отметил, что чувашские власти оправдываются тем, что участок находится в федеральной собственности, но при этом Кабинет министров республики «не был против застройки, депутаты города Чебоксары также промолчали».

Как сообщало ИА REGNUM, предложение о застройке территории возле главного мемориального комплекса в Чувашии — парка «Победа» — вызвало резонанс в республике. В соцсетях большинство высказывались против жилищного строительства, ссылаясь на дефицит парковых зон в Чебоксарах и на то, что небоскрёбы всё больше и больше подпирают комплекс «Победа» с Вечным огнём и монументом Воинской Славы.

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