Петропавловск-Камчатский, 4 июля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В разработке предложений в положение о нацпарке «Командорские острова», который в апреле был создан постановлением правительства РФ на территории ранее существующего природного заповедника «Командорский», могут принять жители Алеутского района. Губернатор Камчатки Владимир Солодов распорядился, чтобы мнение населения было обязательно учтено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Камчатка

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«На мой взгляд, проблемными зонами являются добыча общераспространенных полезных ископаемых, вопрос промышленного рыболовства, складирование ТКО, охота и другие традиционные виды деятельности жителей острова. Важно, чтобы в положении о национальном парке было учтено мнение жителей округа. Также считаю крайне важным администрации муниципального округа особое внимание обратить на предложения по видам разрешенного использования земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, поскольку это будет напрямую влиять на наши общие планы социально-экономического развития территории», — сказал Солодов.

Чтобы не навредить деятельности Алеутского рыбокомбината промышленное рыболовство будет разрешено на тех участках, где оно уже осуществлялось ранее.

Также на территории нацпроекты должна сохраниться добыча общераспространенных полезных ископаемых, что не приведет к удорожанию инертных материалов и строек. Помимо этого, в положении необходимо предусмотреть порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, чтобы была возможность складировать отходы в зоне хозяйственного использования, но вне границ населенного пункта, в специально отведенном месте.

«В полной мере должно быть реализовано право местных жителей на сбор дикоросов, традиционную охоту, в том числе на морских котиков, а также любительское и традиционное рыболовство. Также важным элементом традиционного питания является сбор яиц морских птиц. Многое уже прописано в проекте положения, но, тем не менее, необходимо провести возможный анализ последующего применения заложенных норм, для того чтобы они были максимально понятны и удобны для жителей», — добавил губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, выпускники Камчатки, окончившие школу с золотыми медалями, 30 июня побывали в Долине гейзеров.