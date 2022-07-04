В Мексике произошла крупная утечка нефти
Мехико, 4 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В мексиканском штате Веракрус произошла крупная утечка нефти из-за разрыва трубопровода от добывающей скважины. Об этом заявили представители компании Petroleos Mexicanos, пишет Prensa Latina.
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Нефть
Инцидент пока не привёл к гибели или отравлению людей, хотя и нанёс ущерб сельскохозяйственным угодьям в нескольких населенных пунктах, включая банановые и апельсиновые плантации.
На место происшествия были быстро направлены подразделения компании для контроля утечки нефти.
Во избежание пожаров было перекрыто несколько дорог в окрестностях, а специализированный персонал предупредил о выбросе серной кислоты.