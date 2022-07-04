Нальчик, 4 июля 2022, 10:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии может появиться высокогорный каток. О планах по реализации проекта сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.
По его словам, в настоящее время идет обсуждение проекта. Необходимо, чтобы все заключения экспертов сходились на мнении о целесообразности строительства спортивного объекта в горах, на высоте 1500 метров, его эффективности. Чтобы потом дорогостоящий объект не простаивал.
Как отметил президент союза конькобежцев, вопрос о строительстве катка будет обсуждаться с коллегами из других федераций спорта РФ.