Нальчик, , 10:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии может появиться высокогорный каток. О планах по реализации проекта сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Каток Http://www.muchampion.ru

По его словам, в настоящее время идет обсуждение проекта. Необходимо, чтобы все заключения экспертов сходились на мнении о целесообразности строительства спортивного объекта в горах, на высоте 1500 метров, его эффективности. Чтобы потом дорогостоящий объект не простаивал.

«Важно принять правильное решение, чтобы потом этот объект максимально эффективно использовался, а не был мертворожденным, который задействуют раз или два раза в год. Мы должны взвесить все и принять окончательное решение», — цитирует ТАСС Николая Гуляева.

Как отметил президент союза конькобежцев, вопрос о строительстве катка будет обсуждаться с коллегами из других федераций спорта РФ.